Tippjuht Kai Realo paljastab, miks ta juba aastaid peavõru kannab: „Kutsun üles ka teisi daame pead ehtima!“

Peavõru sobib igas vanuses. See raamib nägu. Seda on lihtne soengusse sättida ja sobib imeliselt ka lühikeste juustega. Nii nagu kantakse kaelakeed, kõrvarõngaid või hiiglaslikku käekella, on Kai stiili osaks saanud peaehe. Lühikese inimesena annavad toekad peavõrud talle ka pikkust juurde.