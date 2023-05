TIIU PEATOIMETAJA VEERG | Aiahooaeg hakkas pihta!

Tegelikult pole see sugugi keeruline ega kontimurdev, arvestades seda, mida enda ümber näen ja kuulen. Paljudel on hoopis suuremad mured oma vanematega. Näiteks on ühe minuealise reaalsus selline: ema ja isa on mõlemad hooldekodus, sealt saadetud hinnatõusust teavitav sõnum meilipostkastis ja teadmatus meeltes. Et mis siis suvel ikkagi saama hakkab ja kas on veel jaksu hooldusarveid tasuda.