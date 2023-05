Kumu rajaja Marika Valk ja tema tütar Kadri räägivad ja naeravad koos palju. Marika abikaasa ja Kadri isa Heinz ütleb nende naermist vaadates: „No on ikka lasteaed!“. Huumor on aidanud perel ka raskustest üle saada. Kadri sõnul on tal emaga väga soe ja toetav suhe.