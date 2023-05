Vabatahtlik võrgutegija: „Ma pole kordagi mõelnud, et võiks selle punumise ära lõpetada.“

„Arvan, et isegi siis, kui abistamine oleks tasustatud, ei tuleks seda tegema oluliselt rohkem inimesi kui praegu. Kes tahab aidata, teeb seda ka ilma rahata,“ on Ingrid veendunud. Naine lubab, et ta ei lõpeta oma vabatahtlikku tegevust enne, kui sõda on võidetud. Ja selles, et Ukraina võidab, pole tal mingit kahtlust — küsimus on ainult ajas!