Igal suguvõsal on põnevaid lugusid ja legende, mille ajaloolist väärtust me ei tea, ent mis ometi on rääkijaile endile olulised. Tiidule meeldis varem rääkida, et ta esiisa on kuulus maadeuurija Alexander Theodor von Middendorff (1815 Peterburis — 1894 Hellenurmes). See oleks olnud hea põhjus, miks Tiidustki sai maailmas ringirändaja.