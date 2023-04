Suuseks ei lähe seksina arvesse?

YouGovi korraldatud küsitluses uuriti ligi 6000 britilt, kas teised seksiaktid peale suguühte lähevad seksina arvesse. Ligi pooled vastanuist ei pidanud suuseksi päris seksiks. Neid, kes ei pidanud peenise või kliitori erutamist käega seksiks, oli veidi rohkemgi, vahendab The Independent. Seksipoe Lovehoney seksi- ja suhteekspert Annabelle Knight ütles Briti lehele, et ta on küsitlustulemustest rabatud. „Arusaam, et penetratiivne seks on ainus „õige“ seksimoodus, pole mitte üksnes ajast-arust, vaid on ka heteronormatiivne – aluseks on võetud, et seksiks on vaja peenist (ja enamikul juhtudel tuppe).“