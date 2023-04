Hea uni on seotud suhtestaatusega

Varasemad uurimused on näidanud, et teise inimese kõrval magamine võib une kvaliteeti parandada, kuid hiljutises uurimuses vaadeldi, kuidas suhtestaatus unele mõjuda võib. Austraalia täiskasvanute seas tehtud küsitlusest selgus, et püsipartneriga inimesed kalduvad kiiremini magama jääma kui need, kel on pealiskaudsem suhe, üheöösuhted või kes on vallalised. Naisi mõjutab see rohkem kui mehi – nood jäävad ühtviisi kärmelt magama nii püsi- kui juhupartneriga.