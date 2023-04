„Naise sügavaks rahuldamiseks ei ole vaja füüsiliselt temasse siseneda, vaid siseneda tema südamesse.“

Iga viies eesti mees kannatab erektsioonihäirete all, kuid arsti juurde jõuavad vähesed. Suuremalt jaolt on tegu psühholoogilise, mitte füüsilise probleemiga. Probleemid saavad alguse sellest, et mehi õpetatakse juba poisipõlvest alates igast olukorrast võitjana väljuma, nendib naiste seksuaalsuse ja tantraõpetaja Karolin Tsarski. Uudse ravimeetodina pakub ta tavapärase Viagra asemel välja hoopis jooga ja meditatsiooni.