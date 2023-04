Heategevussaate „Abikäsi“ saatejuht Jana Palm: „Tihti ei julge abi küsida need, kes seda vajaksid. Meie ülesanne ongi märgata ja abi pakkuda.“

Sisekujundajast saatejuhi Jana Palmi sõnul leiab juba avasaatest palju kordumatut ja kaunist. See annab lootust uskuda, et läbi sinise ekraani jõuab mitme pere salasoovi täitumine paljude vaatajate hinge.

Praktiline heategu

„Esimeses saates aitame luua unistuste lastetoa. Hoolimata sellest, et pere seitsmest lapsest neljal on erivajadus, oli minu jaoks liigutav ja tore näha väga aktiivset, kokkuhoidvat ning üksteist toetavat peret. Nii soe tunne jäi,“ räägib Jana. Toakeses, kus elavad koos kolm 6–18aastast poissi ja teismeline tüdruk, ehitati Jana idee põhjal neiule lisanurgake, et tal oleks veidigi privaatsust. „Pereisa ütles, et nad ise poleks sellise lahenduse peale tulnud. Igatahes oli tulemuseks praktiline, mugav ja hubane tuba, kus hea õppida, mängida, magada. Ruumi jagub seal kõigile,“ lausub ta.