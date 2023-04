Sel suvel kanna rohelist. Või koobaltsinist. Või läbipaistavaid rõivaid.

Teksaseelikud on mugavad ja mitmekülgsed, sobides nii igapäevaseks kandmiseks kui ka pidulikumate sündmuste jaoks. Teksajakid ja -mantlid võivad olla kevad-suvi 2023 moes trendikad. Need annavad riietusele rohkem struktuuri ja tekstuurilist kontrasti. Teksapükstest võivad olla moes just kitsamad ja sirgemad mudelid. Need sobivad suurepäraselt igapäevaseks kandmiseks ning neid saab stiliseerida erinevate rõivaste ja aksessuaaridega. Teksakleidid on väga trendikad, eriti lühemad ja voogavad mudelid. Need on mugavad ja praktilised, sobides ideaalselt suvepäevadeks. Teksatopid ja -pluusid - erinevate lõigete ja dekoratiivsete detailidegaannavad riietusele maalähedase ja casual vibe'i.