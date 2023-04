SIHT SILME EES! Paide Mozarti hüüdnime kandnud noorukese koorijuhi Kauri unistus on juhatada ooperit ilmakuulsas Itaalia La Scala ooperimajas

Ei leidu just palju neid, kes tunnevad juba väikesest saati vastupandamatut tõmmet kindla elukutse suunas. Kauri (22) puhul läks see aga just nii ja kõrvaltvaatajale näib, et noore dirigendi tee on kogu aeg vääramatult muusikaradadel kulgenudki. Lõpetanud Paides põhi- ja muusikakooli, suundus Kaur haridust nõutama Tallinna muusikakeskkooli koorijuhtimise erialale. Usinust ja suurt tööd kroonis kuldmedal. Järgnesid õpingud Eesti muusika- ja teatriakadeemias samuti koorijuhtimise erialal. Praegu on bakalaureuseõpingud lõpusirgel ja lõpueksamgi juba antud.