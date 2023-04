Äsja ilmakuulsa Inglise plaadifirmaga käed löönud Mari Kalkun laulab Nursipalu harjutusväljaku laienemise vastu: „Teen seda mõeldes kõigile neile, kelle kodud on sattunud löögi alla.“

Mari Kalkunis ja tema loomingus on väge. Miks muidu saabuvad talle kirjad kõikjalt maailmast tänusõnadega, kuidas ta muusika on aidanud üle elada raskeid aegu. Miks muidu on just tema Nursipalu harjutusväljaku laiendamise vastu toimuvate meeleavalduste eestlaulja.