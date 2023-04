Äsja ilmakuulsa Inglise plaadifirmaga käed löönud Mari Kalkun laulab eesti keeles igas maailma paigas: „Muusik peab laulma oma emakeeles, nii suudab ta end paremini väljendada.“

On sellekevadine kõige soojem ennelõuna, kui pealinnast vaadates peaaegu maailma otsas asuvas Haki külas Kalkuni talus köögilaua taga Mariga (37) jutuajamiseks kohtume. Lahtisest majauksest voogab tuppa päikesesoojust, linnud laulavad nii, nagu homset polekski, ja taamal sinetavad otsapidi Lätis asuvad Korneti mäed.

Hingetõmme enne tormi

Ühest küljest on Maril praegu kibekiire aeg. Eeloleval nädalavahetusel peetakse Võrus esimest võrokeste kongressi ja seejärel Roosisaarel kontsert-meeleavaldust Nursipalu harjutusväljaku laienemise vastu. Viimase korraldustiimis lööb naine kaasa kogu hinge ja jõuga. Teisalt tuleb just nüüd teha viimased hingetõmbehetked enne suurt tormi. See tähendab, et mais algav rahvusvaheline tuur viib lauljanna Kanadasse, Ungarisse, Makedooniasse, Norrasse ja Belgiasse. Ja juba juulis ilmub temalt uus plaat „Stoonia lood“, mille esitluskontsertidega on ta paljude muude paikade seas oodatud nii kodumaisele pärimusmuusikapeole Viljandisse kui ka Briti olulisemale muusikafestivalile WOMAD.

Kõlab nagu muusiku unistuste elu?