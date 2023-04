15 AASTAT ELU ÄREVUSHÄIREGA: julge ja jõuline värvikasutus aitab Mari-Liisil haigust varjata ning täiel rinnal elada

On raske uskuda, et massiüritustel laineid lööv ning enesekindlusest pakatav Mari-Liis on tegelikult üle viieteistkümne aasta kannatanud tugeva ärevushäire ja ka ebakindluse all. Tema elus on jätkuvalt kehvemaid päevi, mil kõige turvalisem on olla teki all.

Kõik sai alguse ülikooli ajal, kui ta vanematega poes käies ära minestas. „See juhtus täiesti ilma igasuguse põhjuseta, poes tuli lihtsalt suur nõrkus peale. Üritasin küll poest välja komberdada, ent kaotasin poeuksel teadvuse. Ärkasin alles haiglas. Vanemad olid kõrval ja täielikus šokis,“ meenutab naine hirmutavat hetke.