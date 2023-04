„USSIKEELED“ | PISARAD JA KAJA KALLAS: nuttev peaminister ei oleks maailma lõpp, vaid vastupidi

Me meenutame, millal meie viimati nutsime. Mille pärast see oli ja mis siis sai?

Mis on pisarates halba? Kas tugevus on see, kui silmast midagi ei poetu? Miks me mõistame hukka kivinäolise toksilise maskuliinsuse, mis emotsioone ei näita, aga naistelt võimupositsioonil eeldame samamoodi mürgist feminiisust?