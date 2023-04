VABANE EBAVAJALIKUST: Naistelehe moetoimetaja annab nõu, kuidas kevadel riidekapis suurpuhastust teha

Toimiv nipp, kuidas garderoobi joonel hoida, on korrastada seda kaks korda aastas: kui suvest saab sügis ja talv annab ruumi kevadele. Nii jäävad kiiresti sõelale need, millest kinnihoidmine on pigem emotsionaalne kui vajadusest või stiilist lähtuv. Tee mõttes pikema jututa linnuke peaaegu iga punkti juurde ja viska ära või anneta meeles mõlkunud esemed.