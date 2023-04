Viljandi tänavail tumepunase skuutriga kihutav vanaproua: „See masin annab mulle vabaduse liikuda ja inimestega suhelda!“

„Sõitsime pojaga Tartusse invatarvikuid rentiva firma Elu Ratastel õuele, istusin pingile ja mõne minutiga oli sõit selge,“ kiidab Tiiu (80) masina kasutamise lihtsust. Proua nendib, et ega ta kodust ilma tänavat ületamata kuhugi saa, aga mööda munakive on tema sõidukiga piin liikuda. Kuigi ta ei tohiks sõiduteele põigata, on jalakäijaile mõeldud kõnniteed kohati nii kitsad, et ta lihtsalt on sunnitud autoteele keerama. „Õnneks on teised liiklejad olnud väga arusaajad – mul pole ei autojuhtide ega jalakäijatega mingeid pahandusi olnud,“ on Tiiu leplik.