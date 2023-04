Joonas Hellerma naudib otsesaate võlu: „Kui partituur on mingil kujul valmis, jagub ruumi ka ootamatusteks.“

Rahvusringhäälingu otsesaade on eriline – üheksandat hooaega käib esmaspäevaõhtuti eetris kultuuriteemaline vestlussaade, kus võetakse aega, et mõtestada inimeseks olemist. „See on lihtne saade. Üks intervjuu, mille teeb keerukaks kestus – 45 minutit on üsna pikk aeg tele jaoks,“ räägib Joonas.

„Plekktrumm“ sünnib paljuski kahe inimese koostöös. Joonas ja saate toimetaja Hedi Rosma on sellega algusest peale seotud olnud. „Oleme väike tandem, meie ühisrakust hakkab kõik pihta. Koos me saate sisu ja külalisi mõtleme ning otsime.“