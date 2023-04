PIHTIMUS | NAINE ŠOKIS: tunnen end hukkamõistetuna, kui otsustasin 45aastaselt veel kord emaks saada!

Kui eelmiste raseduste puhul tundis Eda rõõmu ja tuttavate toetust, siis nüüd kogeb viiendat last ootav naine hukkamõistu.Ta peab muudkui tõrjuma küsimusi, kas ta pole juba liiga vana ja kas rasedus on planeeritud. Edal on tunne, et kolleegid ja tuttavad topivad oma nina tema eraellu.