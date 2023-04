MILLINE SARM! Näitlejanna Mae West suutis hulluks ajada kõik Ameerika Ühendriikide mehed, kuid ka Briti sõjaväelased

Mary Jane West nägi ilmavalgust 17. augustil 1893 Brooklynis. Esimest korda astus tüdruk viieaastaselt üles kirikus ja seitsmeaastaselt võitis juba talendivõistluse pseudonüümi Baby Mae all. 1911. aastal tegi tulevane näitlejanna debüüdi Broadwayl etenduses „A La Broadway“.

Lühikene kasv (u 152 cm) sundis Maed kandma väga kõrge kontsaga (kuni 24 cm) platvormkingi. Just ebamugavate jalanõude tõttu sündiski tema lodev ja nõtke kõnnak, mis ta kuulsaks tegi. Ise nimetas naine end aga suisa Milose Venuse koopiaks: „Ainus erinevus on see, et mul on käed ja ma tean, mida nendega teha. Ja ma pole sugugi marmorist!“