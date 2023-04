ÄRA RAPSI TÜHJA: personaaltreeneriga treenid muretult ja tulemuslikult

Treenida saab ka liigse kehakaalu korral

Jõusaali tulles ei maksa peljata, et seal on ainult heas vormis ja saledad inimesed. Kreete kinnitab, et treenijaid on väga erinevaid – on noori, vanu, heas vormis, mitte nii heas vormis, alustajaid, edasijõudnuid. „Jõusaal on koht igale inimesele, kes soovib paremat vormi saavutada.”

Kreete märgib, et kui jõusaali tulekuks enesekindlust napib, on hea alustada koos sõbra või treeneriga. „Personaaltreenerid on saanud spetsiaalse väljaõppe, kuidas muuta jõusaal iga inimese jaoks toredaks kohaks. Treener selgitab, kuidas jõusaalist maksimaalne kasu saada. Kui inimene teab, mida jõusaalis teha, kuidas teha, miks teha, on julgem tunne saali astuda.“

Jõusaalis on Kreete sõnul võimalik edukalt treenida ka liigse kehakaaluga. „Lihtsalt kõike tuleb teha teadlikult, kontrollitult ning koostöös mõne vastava spetsialistiga – olgu selleks füsioterapeut, personaaltreener vms. Jõusaal on heaks kohaks ka taastusravi jaoks. Kui inimene aga teab või kahtlustab, et tal on mõni terviseprobleem, tasuks enne kindlasti konsulteerida kas perearsti või personaaltreeneriga.“

Foto : SummerFit

Suuri lihaseid pole mõtet karta

Jõusaalis käimise kohta on liikvel mitmeid müüte. Näiteks levib naiste seas sageli seisukoht, et jõutreeninguga tegeledes muutub lihasmass liiga suureks, tekivad mehelikud musklid ja kulturisti välimus. „See hirm on täpselt sama reaalne kui mure, et juhilube tehes võib saada professionaalseks Vormel 1 piloodiks. Ilma naljata!“ muigab Kreete. „Pole mõtet karta, et kui regulaarselt treenid, siis lihasmass aina kasvab ja kasvab. Õige treeningu tulemuseks on heas vormis naiselik välimus.“