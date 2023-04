MUGAVUS LOEB: kas sa tead, millised riideesemed meestemaailmast on saanud naistele asendamatuteks lemmikuteks?

Tõstku käsi see, kes meist poleks hiilinud ringi riidepoe meesteosakonnas või märganud tugevama soo esindajaid jalutamas seal, kus enam roosat rippumas? „Viimastel aastatel näeme üha rohkem naisi meesteosakonnast riideid ostmas, ja vastupidi,“ kinnitab moebrände Reserved, Sinsay, Mohito, House ja Cropp haldava LPP Estonia tegevjuht Kaidi Kask. «Õrnem sugu pöörab varasemast rohkem tähelepanu mugavusele – meesteosakonnast noolitakse mugavaid ja lohvakaid T-särke ja pusasid, aga ka kampsuneid ning dressipükse. Populaarsed on veel meestesokid, mis on naiste omadest märksa paksemad ja pikema sääreosaga.