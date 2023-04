Kiharad supervormi: milline mask on sinu juuksetüübile parim?

„Juuksemaskide valik võib näida lõputu. Endale sobivaima otsimist alusta sellest, et teed kindlaks, millises seisukorras kiharad hetkel on, ning paned paika lõpptulemuse soovi,“ aitab Merike suunda seada. „Eks me kõik vajame aeg-ajalt üht mõnusalt niisutavat juuksemaski, mis päästaks kuivad, kahused, staatilise elektriga juuksed. Eriti pärast pikka talve. Samuti ei pääse vajadusest toitvat maski teha need, kes juukseid blondeerinud, triibutanud või kuumtöötlevad neid sageli. Ka kauni juuksetooni eluiga pikendavad spetsiaalsed värvikaitsega tooted.“