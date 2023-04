Muusik Mingo Rajandi: „Keegi ei tohiks ära kannatada vaimset ega füüsilist vägivalda, vales elamist.“

Kui Mingo (43) Brüsselist Eestisse saabub, tal kontrabassi kaasas ei ole. Ta on ostnud sealmail ühelt väga healt meistrilt tuliuue pilli, kuid on lubanud endale, et enam kunagi kontrabassiga ei reisi. „Seda räägivad kõik muusikud, et pilliga reisides püüavad lennufirmad sind, igaüks omamoodi, peedistada. Nii et kusagil mujal mängides laenan endale kontrabassi kohapeal.“

Mingo näeb end renessansliku inimesena, kel on mitu ametit. On perioode, kui ta kirjutab rohkem muusikat, ja päevi, kui rohkem pilli mängib. Vahepeal on päevi-öid, kus peab lihtsalt mõtlema ja leiutama. Siis tulevad päevad, mil ta istub arvutis, vastab meilidele ja korraldab oma bändide tegevust. Siis jälle intensiivsed proovid ja esinemised. Praegu on rohkem nooditööd, sest mais ilmub tema muusikast noodiraamat. „Nii et hetkel olen iseenda sekretär ja toimetaja.“