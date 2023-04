Kaunid küüned: turguta need lihtsate võtetega tugevaks ja pilkupüüdvaks

Küüneprobleemide üle kurdavad paljud naised ja seda eriti pärast talve. Kui terved küüned on õrnalt roosakad ja sileda pinnaga, siis pärast talve kipuvad need olema kuivad ja tuhmid. Selle põhjuseks on pikast külmast ajast tekkinud vedelikupuudus küüneplaadil, kuid oma osa on andnud ka kõikvõimalikud haigused, mida sel perioodil on paratamatult rohkem.