OLULINE! Koduses jalahoolduses hoidu liigsest raspeldamisest

Põhjalikuma jalgade eest hoolitsemise protseduur võta ette vähemalt kord kuus. Pärast laki eemaldamist ja jalgade leotamist lõika esmalt küüned ning tasanda need viiliga. Õige küünekuju on neljakandiline ja sobiv pikkus, kui varbaotsa vajutades on küüneäär tunda. Liiga lühikeseks ja ümmarguseks lõigatud küüned võivad hakata sisse kasvama ning see võib kaasa tuua palju valu.