Harmoonilise suhte valem: kasutage 70/30 reeglit!

Vajadus veeta kallimaga iga sekund koos pole kindlasti normaalne ning viitab klammerdumisele või omandihimule. Teisalt kurdavad paljud paarid, et pärast laste saamist napib neil ühist aega ja võimalust tunda end paarina, mitte emme-issina. USA nõustaja Garett Coan soovitab kodunduskuninganna Martha Stewarti kodulehel võtta põhimõtteks 70/30 seaduse. Et suhe oleks harmooniline, peaks paar olema 70% ajast koos ja 30% lahus. See annab võimalust koosolemist nautida, kuid ka omaenda huvidega tegelda ja sõpradega suhelda.