NOORUS HUKAS? Lemmikloom on partnerist tähtsam

USAs viidi veebruaris 2000 lemmikloomaomaniku seas läbi uurimus, millest ilmnes, et ligi pooled Z-generatsiooni esindajad kulutaksid sada dollarit pigem oma lemmikloomale kui partnerile. Täpsemalt oli nende osakaal 41%, vahendab New York Post. Uus põlvkond on oma karvaste sõprade vastu ülihoolitsev: vaid 15% neist kulutaks säästetud raha kalli kontserdipileti ostmisele ja vaid 30% puhkusereisile – 42% eelistab raha alles jätta, juhuks, kui nende lemmikloomaga peaks ootamatuid kulutusi tekkima. X-põlvkonna seas oli neid, kes raha enda peale kulutaksid, rohkem.