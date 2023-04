Tohoh! 700 pühadekaarti, 400 munapeekrit ja üle poolesaja Fabergé portselanmuna koopia – pärnakas Einaril on Eesti suurim lihavõttepühade teemaline kollektsioon

„Viirus tuli mulle juba lapsepõlves kallale. Kalameestel on oma haigus, naistemeestel oma ja kogujatel samuti oma tõbi,“ ütleb Einar. Esiti kogus ta nagu teisedki – tikutopside etikette, kommipabereid ja marke. Ilus haigus levis aga katkuna epideemiaks. Mehe tähelepanu köitis see, mis munateemaline ja seotud ülestõusmispühadega.

Kogumiskirg algas munapeekrist

„Paarkümmend aastat tagasi sattus mu kätte väike hõbedast topsik,“ räägib Einar. Uhke ese tekitas huvi – viinapits see polnud, veinipokaaliks liiga tilluke. „Olen vaesest perest pärit, söök oli söömiseks. Muna oli otsas juba enne tuppa jõudmist ja sellest jäid järele ainult koored.“ Nii polnud tal aimugi, et uhke hõbepeeker oli peenel kombel muna söömiseks lusikaga. Üsna pea jõudsid temani värvitud munad ja pühadekaardid. Lapsepõlvest mäletab mees eestiaegseid ülestõusmispühateemalisi postkaarte. Et need olid nõukogude ajal keelatud, levisid ümberpildistused originaalidest. Üks selline oli neilgi: pühadejänese ja värvitud munadega.