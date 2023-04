ELU PÄRAST TIPPSPORTI: Martti Aljand treenib tippujujaid, Triin Aljand-Mankoč õpib Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis õeks

On täiesti tavaline argipäeva pealelõuna, kui õde-venda Triin Aljand-Mankoč ja Martti Aljand saabuvad koos lastega Kalev Spasse. Põnnid on toodud lasteaiast, kus nad käivad samas rühmas, ja nüüd on aeg rõõmsaks sulistamiseks.