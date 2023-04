Jaapani keel on meie kõrvale võõras, kuid siiski kõlab väga koduselt. Hääldus on eesti keelega sarnasem kui inglise keelel. On isegi üks ühine ja sama tähendusega sõna – suli. „Jah“ ja „ei“ on justkui eesti keeles, aga tagurpidi: „hai“ ja „ie“