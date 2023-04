Kaal ei lange ja vorm on kehv? Otsi abi spordisaalist ja köögist!

Personaaltreener Talis Tobreluts nii pikka hoovõttu mõistlikuks ei pea, tal on parem mõte: alusta kohe! Isegi mitte homme – juba täna! „Nii on see küll, et endale lubadusi andes unistavad inimesed ideaalses vormis kehast, õhukestest hästi istuvatest suverõivastest, heast enesetundest ja imelisest suvest täis kergust ja rõõmu,“ teab treener. „Reaalsus on paraku see, et vaid osa unistajaist hakkab trenni tegema, aga loodetud tulemuseni, vormis keha ja hea enesetundeni, jõuavad vähesed.“