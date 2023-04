LUKSUST JA GLAMUURI: Löö nahk kullahooldusega särama

Eesti looduskosmeetika ilusalongi Siluett kosmeetik Mari Talviste: „Mina soovitan kullasisaldusega nahahooldust väga, sest see äratab tuhmi naha uuele elule ja pärast pikka talve just seda vajamegi. Kosmeetikatoodetes kasutatakse 24karaadist kolloidkulda, mida saadakse mikroosakeste elektrolüüsil. Komponenti sisaldavad enamasti kreemid, seerumid, näotoonikud ja maskid ehk kõik see, mis nahale lähemal. Kuna kullal on tugevad antioksüdatiivsed omadused, kuulub see eriti vananeva naha lemmikute hulka, sest taastab kiiresti elastsuse ja prinkuse.