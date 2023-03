Armastuse portreteerija Anu Aun: „Jagan teadlikult oma loominguga soojust ja helgust, et inimesi inspireerida.“

Sina oled režissöörina portreteerinud meie ühte suuremat luuletajat Kristiina Ehinit. Kust sul see mõte tekkis?

See oli päris müstiline lugu. Ma lugesin Kristiina Ehini „Viimast monogaamlast“ (ilmunud 2011, Pegasus, toim) ja seda raamatut lugedes mul tekkis selline suur küsimus, et kes see naine on, kes niisuguseid asju suudab kirjutada? See puudutas mind väga ja tundus nii pööraselt äge ja andekas, et siis ma hakkasin rohkem Kristiina kohta uurima. Mida rohkem ma lugesin tema kohta ja tutvusin tema loominguga, seda selgemaks sai mulle, et sellisest naisest ma tahan filmi teha.

Eks ta natuke oli ettevaatlik, ma polnud selleks ajaks ju veel ühtegi täispikka mängufilmigi teinud, see oli kümme aastat tagasi, ta ei teadnud minust ju midagi. Aga talle vist meeldis see kontseptsioon, mis mul oli, et ma tahtsin teha filmi naiseks olemisest, aga läbi tema isiku ja elu ja loomingu.