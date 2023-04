Jaan Elgula oma praktilisest kogumiskirest: «Ma olen noahull. Mõnele meeldivad autod ja naised, mulle pussnoad.»

TÄHTIS ON OLLA AUS: Jansa ei tee seda, mida ta teha ei taha. „Mind innustab mingi­sugune tunne. Tiivustab taju, et asi on seda väärt ja läheb mulle korda. Mõned heidavad ette, et olen k... diplomaat. Ei löö avalikult nuga lauda ega ütle, et nii on. Olen saanud küll sellepärast nahutada, aga ma usaldan kõhutunnet.“