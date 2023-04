Eesti kurtide koguduse esimene pastor: „Huumorimeel tuleb selles ametis kasuks.“

„Mul oli väga õnnelik lapsepõlv,“ ütleb Riho Kurg (52) Toompea nõlva all asuvas Nelipühi Kirikus oma kontoris. Siin ripub talle Lõuna-Koreas kingitud must talaar ja laual arvuti kõrval on koha leidnud raamitud perefotod. „Ma ei tundnud, et mu elu oleks lapsena raske olnud. Setomaal elavad vanaemad ja tädid olid kuuljad, nad püüdsid minuga rääkides hästi ilmekalt suud liigutada, olid hoolitsevad ja rõõmsad, hoidsid meid vennaga väga,“ läheb Riho ajas tagasi.