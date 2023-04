Oh aegu, oh kombeid! Kes on preili ja kes proua – või ei olegi enam vahet?

Võimalik, et paljudele on preilitamine-prouatamine iganenud, aga mina pean neid viisakustiitliteks. Eesti Keeleinstituudi sõnaveeb annab sõna „tiitel“ tähenduseks seisust, teaduskraadi või positsiooni tähistava nimetuse või aunimetuse. Tiitli puhul tuleb alati ka tähele panna, et seda tuleb kasutada õigesti.