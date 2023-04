Anule oli see abielu nii vastumeelne, et kui peigmees teda pärast pulmi üle kinnikülmunud järve reega oma koju sõidutas, siis oli ta palvetanud, et jää ometi nende all praguneks ja järv nad endasse neelaks. Ometi elasid nad sõbralikult koos kuni mehe surmani.