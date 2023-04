Korraliku soengu oli teinud endale ka Viigi. „Ega siis toona keegi pildile tulnud, kui rullid olid pähe keeramata! Hiljem ütles tütar, et minu emme on pildil kõige ilusam. Eks oma ema on igaühele kõige ilusam,“ räägib praegu pensionipõlve pidav Viigi.