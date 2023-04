KOSMEETIK PANEB SÜDAMELE: enda päikese eest kaitsmisega ära suurt suve oota

Meie ühtlaselt hallis kliimas võib ju ekslikult arvata, et päikesekaitse on viimane, mida nahk vajab. „Väga levinud müüt on, et UV-kiired on kahjulikud vaid siis, kui päike nähtaval ja suur suvi laiutamas. Tegelikult kummitab kiirgus läbi pilvede, aknaklaasi ja lisaks mõjutavad nahka ekraanidelt peegelduvad kiired. Naha enneaegne vananemine, nahahaigused, suurenenud pigmentatsioon on päikesekaitse puudumise tagajärjed,“ tuletab Stuudio Illumine kosmeetik Kadri Kungla-Põllu põhitõdesid meelde.