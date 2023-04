23-aastane papagoilausuja Carolyna: "Mõnega sõbraks saamisele võib kuluda pikki aastaid, sest iga lind on isiksus"

„Need olid ta esimesed sõnad,“ naerab Carolyna (23). Möödunud aasta lõpul kõnelema hakanud Oliveri sõnavara on nüüdseks muidugi suurem. Kust täpselt see fraas tuli, ei oska perenaine arvata. Tema õpetas kaeluspapagoile järjekindlalt selgeks sõna „tere“. Aga pakub, et kuna Oliverile meeldib TikToki papagoivideoid vaadata, jäi see küllap sealt külge.