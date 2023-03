Endla teatri kunagine näitleja Katrin Nielsen: „Võib-olla polnud mul piisavalt läbilöögivõimet kuhugi sisse trügida.“

TÄIESTI OLEMAS: Katrin on olnud paljude lemmiknäitleja, aga tema õpilased teda ei tea. „Õnneks. See oli suur leevendus, et saad elada nii, et keegi sind ei tunne. Õpetaja elukutse on selline, et sa kohtud paljudega, aga töötad nagu põranda all – sind ei tunta. Ma käin paljudega läbi ja sellepärast pole mul tunnet, et olen ära kadunud.“