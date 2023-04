Ivo Linna: „Lõpuks ei jaksa enam virutada seal lava peal, aga veel panen edasi!“

Seda, et vanus on vaid number passis, Iff ei usu. „Laulja hääl lihtsalt väsib. Ei ole enam see. Ja ma olen poistele ka öelnud, et kui seda kõrvalseisjatena tajute, siis öelge palun. Ja ma tajun ise ka mingil hetkel, et nüüd aitab,“ arutleb ta. „Ma ei taha lavalt ära minna, aga kui ma enam seal midagi teha ei suuda, siis tuleb minna.“