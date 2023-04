Egon Nuteri tütar Kirsi-Ann: „President Meri vastuvõtul isa närveeris, kas ta on ikka piisavalt väärikas.“

Näitleja Egon Nuter peab oma sisekujundajast tütart Kirsi-Anni suureks ilutegijaks, kellega tal pole vaja kunagi vaielda, sest nad on nii ühte meelt või on tütrel lihtsalt õigus. Kirsi tunneb ennast isa poolt väga hoituna, isa on temasse rahu sisendanud.