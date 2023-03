„USSIKEELED“ | MIKS SA IKKAGI NAISI EI SAA: külm ja karm tõde, mis peaks vihastamise asemel panema mõtlema

Niisiis, seekord me vaatame jälle viripilli-punasepilli-meeste maailma. Räägime sellest, miks need enda meelest nii imelised mehed ikkagi on üksikud. Miks nad ei leia endale seda partnerit, mida nad enda meelest nii väärt on, ja külvavad selle asemel viinamarjad-ongi hapud naisteviha.

Alustame juba sellest, et kas sellist partnerit üldse olemaski on, mida need tüübid enam väärtustavad? Toksiline patriarhaat on maalinud ideaalnaisest vägagi eluvõõra üldkuju. Paraku on sellesse sisse kodeeritud ka seesama vihatud materalism stiilis: beibed hindavad vaid bemarit. Lisaks ootus, et selline isend oleks alandlik ja suhtes passiivne. Kokku tuleb üsna silmakirjalik kompott.

Kui isegi selline „täiuslik kümme“ olemas on, siis kooselu või suhe ihaldatud harmoonias jääb küll suure tõenäolisusega olemata. Kooslused, mis on rajatud miski grupi loodud välisele staatussümbolismile, jättes kõrvale tegelikud isiksuse haakumised, ei saa olla pikemas plaanis muud kui kraavi mõistetud rakendid, mis mõlemat poolt sügavalt õnnetuks teevad.

Meestele, kes arvavad, et naised on süüdi selles, et nendel kui „tavalistel meestel“ pole valikut – vaata peeglisse ja sealt leiad selle päris põhjuse, miks sind ei taheta. Asi ei ole sinu tavalisuses. Asi on selles, et su isiksus, karakter ja käitumine teevad kõik väga raskeks sinus midagi ihaldusväärset näha. Selleks, et naist leida, ei ole vaja rämedalt pappi ja väliseid kulinaid – ära lihtsalt ole sitapea ja austa naist nagu inimest. Ja mine tegele iseenda vaimse intelligentsusega.