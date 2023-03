Uus kohtinguilming: varumängijate pink

Varumängijate pingile saadetud partneri asemel võetakse uus mängija, seletab Iltalehti. Varumehel on küll lootust väljakule tagasi pääseda, kuid täit kindlust selles pole. Tavaliselt saadetakse varumängijate pingile isik, kes on piisavalt huvitav, kuid kelles ei nähta potentsiaali pikemaks suhteks. Teda on mugav üles otsida, kui hing ihkab tähelepanu. Pingil võib varuks olla mitu inimest. Selline solgutamine on pahatihti frustreeriv, kui varumees arvab end olevat tõelises suhtes, kuid teine kasutab teda vaid mängukannina.