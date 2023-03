OnlyFans võib seksuaalelule hästi mõjuda

Väljaandes Springer ilmunud uurimuses kinnitasid mitmed OnlyFansi kasutajad, et on saanud sealt seksi kohta uut infot. Uurimuse peaautor Marie Lippmann ütles New York Postile, et USA koolides varieerub perekonnaõpetus laialdaselt. „Inimesed võivad otsida lisainfot seksi ja seksuaalsuse kohta ebaametlikest meediaallikatest ja netiplatvormidelt.“ Lippmanni sõnul ütles küsitluses osalenud 425 inimesest 41%, et nad on äpist õpitud nippe voodis katsetanud. Näiteks eksperimenteeriti seksileludega või uuriti oma seksuaalset suundumust.