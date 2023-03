KAAL EI LANGE? Unusta madala kalorsusega dieedid ja enesepiitsutamine!

„Järjest enam kirjutatakse mulle murega, et süüakse ülivähe, aga kaal ei lange. Seevastu on paljudel tekkinud erinevaid raskesti taltsutatavaid isusid,“ märgib Liisa. „Tahan kindlasti rõhutada – unustage madala kalorsusega dieedid! Sööma tuleb hakata normaalselt, läbi selle hakkab lõpuks ka kaal langema.“

Elustiili muutus viis kümme kilo

Kõige raskem oli tema sõnul alguses toidukogused paika saada, aga väljakutsel osalemine andis palju teadmisi ja nippe ning aitas toidulaua tervislikumaks muuta. „Kõige rohkem motiveeris see, et juba nädalaga olid esimesed tulemused näha. Sealt edasi jätkasin tervislikku toitumist ja treeninguid ning kaotasin kokku kümme kilo!”

„Tunnen end enesekindlamalt ja õnnelikumalt kui kunagi varem. Ja mis kõige olulisem – muutus on püsiv, sest sellest on saanud minu elustiil,“ rõõmustab naine. „Liisa Fitness aitas mul reaalselt välja tulla mustast august ning andis tagasi tugevuse ja enesekindluse. Kui tunned, et praegu ei jaksa, ei taha või ei leia motivatsiooni, siis just see ongi kõige õigem hetk alustada,“ rõhutab ta.