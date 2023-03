Jaune Kimmel astub aprillis lavale viiulit mängides: „Ükskord kaotasin õppides enesevalitsuse ja lõin jalaga diivanit“

Rakvere teatri näitleja Jaune Kimmel on mõnda aega harjutanud ja aprillis kõlab laval viiul. „Selles on tohutu võlu. Mängida on raske, aga mulle nii väga meeldib, et julgen mõelda iseseisvalt edasiõppimisele. Olen vaimusilmas isegi juba kontserti näinud.”