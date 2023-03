JÄTKUSUUTLIKKUS JA MINIMAALNE INIMMÕJU: Tänavused aiatrendid lähtuvad looduslähedusest. Moes on metsik aed.

Kaasates asjatundjad võid kindel olla, et sinu uue aia või peenra taimed sobivad täpselt nendele mulla- ja valgustingimustele, mis aias valitsevad. See aitab hiljem kokku hoida veelgi rohkem aega ja raha – kui taimed on korralikult juurdunud, ei pea nende eest eriliselt hoolitsema ega neid igal aastal välja vahetama. Samuti on sinu aed hooldusvabam, sest umbrohtudele ei jää lihtsalt ruumi! Sinu soovid ja olemasolevad tingimused on ainulaadse, kauni ja funktsionaalse aia aluseks! Sobiva pakkumise koostamiseks võta ühendust siin.

Kasta mõistlikult!

Viimaste aastate pikad põuaperioodid on trendidesse toonud lopsakad taimestatud kruusaaiad koos kuivalembeste ja kastmist mittevajavate taimedega. Loodusele toob väga suurt kasu selliste taimede kasutamine, kes saavad aias hakkama vaid vihma toel ja lisaväetisteta. Dekoratiivsed püsi-istutusalad tuleb kujundada selliselt, et need peale juurdumist kasvuperioodil lisakastmist ei vajaks. Joogiveega aia kastmine on väga olulise veeressursi raiskamine.

Klassikaliste umbrohuvabade ilumurude trend on asendunud looduslähedamaste ja ökoloogilisemate lahendustega. See on väga suur muutus just Suurbritannias, kus ilumurude tähtsus on sajandeid olnud esikohal. Ilumurud vajavad perfektseks väljanägemiseks väga suurt tööd ja hoolt: alustades korrapärasest niitmisest, kastmisest, väetamisest, taimekaitsest ja teistest vajalikest hooldusvõtetest. Need võtted pole sugugi jätkusuutlikud ega loodussõbralikud.

Järjest rohkem kujundatakse selliseid murualasid liigirohketeks ja loodusesõbralikeks lilleaasadeks või tarbemuruks. Moodsaks on muutunud ka suund, kus ilutaimi kasvatatakse koos tarbetaimedega ja tarbeaeda nähakse osana iluaiast. Aed peab olema nüüdsest nii praktiline kui ka ilus.

Foto : Palusalu Aiad

